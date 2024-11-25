Meteoroloji illere göre hava durum raporunu paylaştı: Çok kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı (25 Kasım 2024)

Dün yurdumuzun iç kesimlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, bugünde çoğu ilde kuvvetli şekilde etkisini hissettirecek. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), günlük hava durum verilerini paylaştı. Tahminlere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı belirtildi.

YER YER KUVVETLİ YAĞACAK

Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak etkisini hissettirecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı konusunda uyarılarda yapıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMELLERİNİN ALTINDA OLACAK

Ülke genelinde sıcaklıklar, yeni haftada mevsim normallerinin altında seyredecek. Kuzeyli yönlerden esecek olan rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda meteoroloji uyarıda bulundu.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği aktarıldı. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı hadisesi yaşanacak.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor. Akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtiliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde güneybatıdan yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı belirtildi. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık ve yağmur kar yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, ilk saatlerde bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu ilk saatlerde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu