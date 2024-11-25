Meteoroloji illere göre hava durum raporunu paylaştı: Çok kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı (25 Kasım 2024)

Dün yurdumuzun iç kesimlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, bugünde çoğu ilde kuvvetli şekilde etkisini hissettirecek. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), günlük hava durum verilerini paylaştı. Tahminlere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı belirtildi.
YER YER KUVVETLİ YAĞACAK
Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak etkisini hissettirecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı konusunda uyarılarda yapıldı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMELLERİNİN ALTINDA OLACAK
Ülke genelinde sıcaklıklar, yeni haftada mevsim normallerinin altında seyredecek. Kuzeyli yönlerden esecek olan rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda meteoroloji uyarıda bulundu.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği aktarıldı. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı hadisesi yaşanacak.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
KONYA °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor. Akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtiliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde güneybatıdan yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı belirtildi. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık ve yağmur kar yağışlı
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, ilk saatlerde bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu ilk saatlerde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu