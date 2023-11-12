Meteoroloji İstanbul’a yağış için saat verdi. 16 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi

Meteoroloji’nin yaptığı son tahminlerde İstanbul’da beklenen yağış için saat verdi. Ayrıca 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji İstanbul’a yağış için saat verdi. 16 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi

Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 16 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji, İstanbul için ise bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını bildirdi. Bursa'da ise etkili olan lodos, yerini sağanağa ve dolu yağışına bıraktı. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji İstanbul için harita paylaşıp bu gece saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını belirtti. Yağışlar yarın sabaha kadar devam edecek.

'SU BASKINI DERE TAŞMASI YAPABİLİR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Dün Marmara'da özellikle İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış ve Lodos bugün Anadolu'ya kaydı. Batı Karadeniz, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli yağış var. Akşama kalmayacak.

Marmara Ege Batı Akdeniz'e bu gece yarısından sonra yağış geliyor. Yarın Pazartesi İstanbul dahil bu bölgelerde akşama kadar yağış kuvvetli dikkatli olalım.

İstanbul bugün 19 derece yağış yok ama yarın sabah ve yarın kuvvetli yağış var. Su baskını dere taşması yapabilir.

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