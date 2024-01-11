Meteoroloji Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu

Kaynak: İHA
Meteoroloji Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz’de saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına öncesinde uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından ‘Karadeniz’de fırtına bekleniyor’ diye uyarıda yayınladı.

Samsun Valiliği tarafından fırtına uyarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Doğu Karadeniz’de rüzgarın, Cuma günü öğle saatlerinden Cumartesi günü sabah saatlerine kadar fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir” denildi.

Valilik ayrıca, fırtına sonucu oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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