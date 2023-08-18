Meteoroloji Marmara’yı uyardı! Sıcak hava etkisi devam edecek

Rapora göre, Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara Bölgesi’nde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yerel Yağışlar Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege’nin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklık Değişmeyecek

Sıcaklıkların önemli bir değişiklik göstermeyeceği, Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da ise kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi nedeniyle fırtına uyarısında bulundu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Bölgelerimizde Hava

Marmara Bölgesi’nde az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi’nde az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya’nın kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir’in güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu Ardahan ve Kars ile Erzurum’un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.