İstanbul'da hemen her gün değişen hava sıcaklıkları vatandaşları şaşırtıyor. Mega kentte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak ve yarın kent genelinde yağış bekleniyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün 24-26 derece arasında seyreden sıcaklıkların yarın sabah ve öğle saatleri arasında 16 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Akşam saatlerinde ise özellikle kentin güney ilçelerinde ise yağmur bekleniyor.

Ankara’da 20 derecenin üstünde seyreden gündüz sıcaklıkları da yarından itibaren 13-14 derecelere gerileyecek. Başkentte pazartesi sabah-öğle aralığında şehirde yağmur görülebilir. Kentte soğuk ama güneşli bir hafta olacak. İzmir’de de bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor.