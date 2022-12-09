Meteoroloji saat verip uyardı. İstanbul dahil çok sayıda ilde alarm

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla, Aydın ve Edremit Körfezi ile İzmir ve Manisa'nın güney, Uşak'ın batı çevrelerinin; Antalya ve Isparta'nın iç kesimlerinin; Batı Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları gece saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 10°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın ve Edremit Körfezi ile İzmir ve Manisa'nın güney, Uşak'ın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 13°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Antalya ile Isparta'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ -1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 12°C

Aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 16°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 16°C

Aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -5°C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu