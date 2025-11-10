Bir gün sıcak bir soğuk hava vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Her gün işe giden, hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahminlerini takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji 10-14 Kasım tarihleri için 81 ili bekleyen hava durumunu açıkladı.

5 günlük hava tahminine göre 10 Kasım Pazartesi günü Türkiye genelinde güneşli bir hava görülürken; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

11 Kasım Salı günü Karadeniz ve Doğu Anadolu hariç yurdu sağanak ve gök gürültüğü yağış bekliyor. 12 Kasım Çarşamba günü ise Marmara'nın Trakya kısmı ve İç Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu yurt geneli ise yine yağmurlu.

PERŞEMBE GÜNÜ 62 İLDE YAĞMUR YAĞACAK

Meteoroloji'nin tahminine göre 13 Kasım Perşembe günü ise 81 ilden 62'sini yağmur bekliyor. Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde görülecek yağmur, Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da yerini gök gürültülü sağanağa bırakıyor.

Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.