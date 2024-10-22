Meteoroloji tek bölgeyi işaret etti! Çok kuvvetli yağış uyarısı (22 Ekim 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), günlük veri tahminini açıkladı. Meteoroloji, kritik uyarısında yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğini belirtirken, yaşanacak olumsuzluklar karşısında vatandaşları ve sürücüleri uyardı.
Soğuklar etkisini iyice göstermeye başladı. Yüksek kesimli yerlerde kar yağışı etkisini gösterirken diğer bölgelerde kış soğuğu kendisini hissettirdi. MGM, günlük veri tahmininde yeni uyarılarda bulundu.
MGM UYARDI!
Ülke genelinde soğuk hava hakim olurken, Güneydoğu bölgesinde Hakkari ile Bitlis çevresi ile Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Amasya, Bolu ve Karadeniz kıyılarında yağış görülecek. Ancak yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiği uyarısı yapılırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda MGM tarafından vatandaşlara çağrı yapıldı. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve güneşli havanın hakim olacağı belirtildi.
RÜZGAR ÇOK SERT ESECEK
Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak rüzgarın eseceği bekleniyor. Bu konuda ise MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısını yaptı.
????22 Ekim 2024 Salı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 22, 2024
????Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
????️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/pXkrkAMsNV
Günlük hava tahmini:
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu