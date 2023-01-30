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Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz'in doğusunda bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağış görülecek.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:58
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Meteoroloji uyardı: Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorooloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

1100-1200 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde ise kuvvetli ve yoğun kar görülecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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