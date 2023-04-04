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Doğu Anadolu'da yarın için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yarın fırtına uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:14
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Meteoroloji uyardı: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yarın fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu'da yarın için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın, bölgenin kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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