Meteoroloji ve Valilik art arda uyardı: İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımlayarak Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği de vatandaşları beklenen fırtınaya karşı uyardı.

Meteoroloji ve Valilik art arda uyardı: İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yarın (10 Eylül Pazar) Marmara Bölgesinde denizlerde kuvvetli fırtına bekleniyor. MGM ve Valilik peş peşe açıklamalarda bulunarak vatandaşları beklenen fırtınaya karşı uyardı. Öte yandan, MGM tarafından 10 il için sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı! Şiddetli geliyor... İstanbul dahil birçok ili etkileyecek - Resim: 1

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

MGM, konuya ilişkin uyarısında, "Marmara’da rüzgarın yarın (10.09.2023 Pazar) günün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (10.09.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." dedi.

Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı! Şiddetli geliyor... İstanbul dahil birçok ili etkileyecek - Resim: 2

MGM'den gelen fırtına açıklamasının ardından bir uyarı da İstanbul Valiliğinden geldi. Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada vatandaşlar beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı! Şiddetli geliyor... İstanbul dahil birçok ili etkileyecek - Resim: 3

İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmara’da rüzgarın yarın (10 Eylül 2023 Pazar) günü öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı! Şiddetli geliyor... İstanbul dahil birçok ili etkileyecek - Resim: 4

KUZEY EGE'YE FIRTINA UYARISI

Günün ilk saatlerinde rüzgarın yarın (10.09.2023 Pazar) Kuzey Ege’nin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü (11.09.2023) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı! Şiddetli geliyor... İstanbul dahil birçok ili etkileyecek - Resim: 5

BATI KARADENİZ'E FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’de (Zonguldak-Bartın) rüzgarın yarın (10.09.2023 Pazar) günün öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (10.09.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı! Şiddetli geliyor... İstanbul dahil birçok ili etkileyecek - Resim: 6

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan iller ise şöyle oldu: Adana, Antalya, Artvin, Burdur, Denizli, Hatay, Mersin, Muğla, Rize, Osmaniye.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının ise batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinde diğer bölgelerde ise mevsim normallerinden birkaç derece daha düşük seyretmesi bekleniyor.

Denizlerde beklenen fırtına ve 10 ilde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle hem MGM hem uzmanlar hem de Valilikler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

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