Meteorolojiden 18 il için uyarı: Sel, yıldırım, dolu, hortum...

Meteoroloji, 18 şehir için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden 18 il için uyarı: Sel, yıldırım, dolu, hortum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 1

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında, “Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 3

Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar uyarısında ise “Rüzgarın, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 2

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 5

EDİRNE 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 11

MUĞLA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 1

HATAY 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: Kış aylarında hava sıcaklığı normalin 2-3 derece üzerinde olacak - 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 2°C, 23°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Kış aylarında hava sıcaklığı normalin 2-3 derece üzerinde olacak - 8

KONYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

KASTAMONU 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

RİZE 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 9°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

18 şehir için yağmur ve rüzgar uyarısı… İşte son hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS -3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 18 ile uyarı: Sel, yıldırım, dolu, hortum...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

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