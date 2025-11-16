Havaları bir gün sıcak bir gün soğuk gören vatandaşlar "Kış bir türlü gelmedi" diyor. Vatandaşlar Meteoroloji'nin hava durumu raporlarını takip etmeye devam ederken, MGM’nin son raporuna göre bugün birçok ilde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji, 16 Kasım’da özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağışların etkili olacağını, yükseklerde kar görüleceğini duyurdu.

Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneybatısında kuvvetli yağış uyarısı gelirken, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı görülecek. Van, Hakkari ve Şırnak için sarı kodlu uyarı (potansiyel tehlike durumu) verildi.

Rapora göre Rize, Artvin, Trabzon, Diyarbakır, Dersim, Kayseri, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Erzurum, Bitlis, Muş, Şırnak, Kars, Van ve Hakkari çevrelerinde ise gün içinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. MGM, özellikle Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneybatısında yağışların zaman zaman kuvvetleneceğini belirterek bu bölgeler için sarı uyarı yayımladı.

Hava sıcaklıklarının, ülkenin iç ve batı bölgelerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis beklendiği belirtildi. Görüş mesafesini azaltabilecek bu durum nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VE SARI KODLU İLLER

MGM, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneybatı bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirterek, kuvvetli yağış riski nedeniyle Van, Hakkari ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis görülebileceği bildirildi.

İstanbul: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Bursa: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ihtimali bulunuyor.

İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz’de gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Özellikle Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görülebilir.

Adana: 22°C – Parçalı bulutlu

Antalya: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 20°C – Parçalı bulutlu

Isparta: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Doğu kesimlerde bulutlanmanın artacağı, sabah saatlerinde Kayseri çevresinde yağmur görülebileceği belirtildi.

Ankara: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 12°C – Sabah saatlerinde yağmurlu

Konya: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülebilir.

Düzce: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Bolu: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölgenin genelinde bulutluluk artarken, Doğu Karadeniz’de yağış bekleniyor. Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği kaydedildi.

Amasya: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 17°C – Sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Trabzon: 16°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede çok bulutlu ve yağışlı hava hâkim olacak. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneybatısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum: 6°C – Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar

Kars: 8°C – Yağmur ve karla karışık yağmur

Malatya: 11°C – Sabah saatlerinde yağmurlu

Van: 9°C – Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; güneybatısında kuvvetli yağış bekleniyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin doğusunda yağış etkisini gösterecek. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yağmur ve sağanak beklenirken, Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği bildirildi.

Diyarbakır: 13°C – Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Şanlıurfa: – Yağmur bekleniyor

Gaziantep: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Mardin: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 14°C – Aralıklı sağanak, sabah saatlerinde kuvvetli

Öte yandan yetkililer vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.