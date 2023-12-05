Meteoroloji’den 5 il için kritik uyarı. Bu akşam vuracak, yarına kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden yarın sabaha kadar Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Kahramanmaraş’ın doğu bölgelerinde yağmur ve sağanağın kuvvetli olacağını duyurdu. Malatya’nın yüksek ve dağlık yerlerinde karla karışık yağmur ve kar, Tunceli’nin yüksek ve dağlık yerlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşım aksaklıkları, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.