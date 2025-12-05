Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Tahminlere göre, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Ülkemiz genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yetkililer vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Sarı kod verilen iller şöyle: Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Muğla.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da bugün beklenen hava durumu ise şöyle:

İSTANBUL 19°C, Parçalı yer yer çok bulutlu.

İZMİR 18°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.

SARI VE TURUNCU KOD NEDİR?

Sarı kodlu uyarı, "ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı anlamına geliyor.

Turuncu kod ise; hava durumunun tehlikeli olduğunu gösteriyor. Kötü hava koşulları olumsuz durumlara neden olabilir; hasar ve kayıplar oluşabilir. Çok tedbirli olunmalı, gün içinde uyarılar takip edilmelidir.