Meteoroloji’den 6 ile uyarı! Gök gürleyecek sağanak vuracak

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteoroloji’den 6 ile uyarı! Gök gürleyecek sağanak vuracak

Ege ve İç Anadolu'nun iç bölgeleri için yerel olarak şiddetli ve gök gürültülü yağışlar konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre, bugün öğlen saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın çevrelerinde yerel olarak şiddetli ve gök gürültülü yağışlar meydana gelecek. Eskişehir'in çevresinde ve Konya'nın batı ve kuzey kesimlerinde de öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Aniden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, şiddetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi durumlar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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