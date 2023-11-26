Meteoroloji’den 9 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün “Doğu Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!” notuyla yaptığı uyarıda,

“27.11.2023 Pazartesi günü doğu kesimlerde beklenen yağışların Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri, Erzurum çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun, Van'ın kuzeyinin ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.