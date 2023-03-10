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Meteoroloji'den afet bölgesindeki illere sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), deprem bölgesinde Pazar gününden itibaren 5 gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 23:04
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Meteoroloji'den afet bölgesindeki illere sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den afet bölgesindeki illere sağanak yağış uyarısı
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İHA - MGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Deprem bölgesinde, Pazar gününden itibaren beş gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların deprem bölgesindeki bütün illerimizde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; cumartesi gününden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, pazar gününden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklığın; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının deprem bölgesindeki illerimizde, cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenmekte olup, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımının sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

 

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