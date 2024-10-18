Meteoroloji'den Bayburt için soğuk ve don uyarısı

Son değerlendirmelere göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde zirai don bekleniyor.
Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkate alması gerektiğini belirtti.
Ayrıca, yeni haftayla birlikte 21-22 Ekim tarihlerinde Bayburt'ta yoğun kar yağışının etkili olacağı, sonraki günlerde ise soğuk havanın yerini güneşli günlere bırakacağı öngörülüyor.