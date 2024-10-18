Meteoroloji'den Bayburt için soğuk ve don uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Bayburt için soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve çevre iller için soğuk hava ve zirai don uyarısında bulundu.

Son değerlendirmelere göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde zirai don bekleniyor.

Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkate alması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, yeni haftayla birlikte 21-22 Ekim tarihlerinde Bayburt'ta yoğun kar yağışının etkili olacağı, sonraki günlerde ise soğuk havanın yerini güneşli günlere bırakacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den Bayburt için soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji'den Bayburt için soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji'den Bayburt için soğuk ve don uyarısı

Son Haberler
Meteoroloji'den Bayburt için soğuk ve don uyarısı
Meteoroloji'den Bayburt için soğuk ve don uyarısı
Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen 3 kişiye minibüsün çarptığı anlar kamerada
Yaya geçidinden geçen 3 kişiye minibüsün çarptığı anlar kamerada
Netflix'in abone sayısı üçüncü çeyrekte 5 milyonun üzerinde arttı
Netflix'in abone sayısı üçüncü çeyrekte 5 milyonun üzerinde arttı
Bayburt’ta çocuklara gıda eğitimleri verildi
Bayburt’ta çocuklara gıda eğitimleri verildi
Erzincan’a kar yağdı!
Erzincan’a kar yağdı!