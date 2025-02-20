Meteoroloji’den Bursa için sarı uyarı: Kar yağışı bekleniyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji’den Bursa için sarı uyarı: Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, Bursa için 2 günlük sarı uyarı yayımladı. Kuvvetli kar sağanaklarının beklendiği uyarıda, ulaşımda aksaklıklar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yarın sabah saat 09.00'dan Cumartesi saat 23.59'a kadar olan süreyi kapsayan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Aralıklarla kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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