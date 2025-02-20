Meteoroloji’den Bursa için sarı uyarı: Kar yağışı bekleniyor

Yarın sabah saat 09.00'dan Cumartesi saat 23.59'a kadar olan süreyi kapsayan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Aralıklarla kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
????Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 20, 2025
Marmara’nın Doğusu ile Balıkesir’in Kuzeyi ve Bursa’nın Batısında Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!@AFADBaskanlik @kocaelivaliligi @SakaryaValiligi @yalovavaliligi @TC_Balikesir @BursaValiligi pic.twitter.com/gnVVlQmW4c