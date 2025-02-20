Meteoroloji’den Bursa için sarı uyarı: Kar yağışı bekleniyor

Yarın sabah saat 09.00'dan Cumartesi saat 23.59'a kadar olan süreyi kapsayan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Aralıklarla kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."