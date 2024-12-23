Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma ve don uyarısı, çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma ve don uyarısı, çığ uyarısında bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği; buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Erzurum'da son yapılan değerlendirmelerde; en düşük sıcaklıklar Havalimanı -20.9, Aziziye -19.4 ve Tekman Hacıömer Köyü -18,6 olarak ölçüldü.

Meteoroloji Erzurum ve çevresi için, buzlanma ve don uyarısı, çığ uyarısında bulunarak vatandaşları şöyle uyardı:

"Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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