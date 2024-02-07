Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Kaynak: AA
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski olduğunu belirtti ve bu bölgelerdeki insanları önümüzdeki 3-4 gün boyunca dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava durumu tahmini hakkında bilgi verdi. Şahbaz, Türkiye’yi etkileyen yağışlı sistemin bugün sona ereceğini ve yarından itibaren ülkenin çoğunda yağışsız bir hava durumunun hakim olacağını belirtti. Ancak, Avrupa üzerinden Akdeniz’e inen ve ülkemize yaklaşan başka bir alçak basınç merkezi nedeniyle, önümüzdeki 2-3 gün boyunca özellikle ülkenin batı ve güney bölgelerinde yağışlar bekleniyor.

Şahbaz, perşembe günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde ve cuma günü Antalya’nın doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirtti. Akdeniz Bölgesi’nde ise perşembe ve cuma günleri yağışlı geçecek.

“Cumartesi günü bu yağışlı hava, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’ya doğru hareket etmeye devam edecek. Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistem ülkemize yaklaşacak. Kıyı Ege’den başlayarak ülkemiz yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek. 2-3 gün boyunca ülkenin neredeyse tamamında yağışlar bekleniyor.”

meteorolojiden-orta-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-5-001.jpg

Hava sıcaklıklarının bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurgulayan Şahbaz, “Sıcaklıklar yüksek olduğu için yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak, ancak önümüzdeki hafta boyunca yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini söyleyebiliriz.” dedi.

Yurdun doğusunda, özellikle yüksek kesimlerde kalın bir kar örtüsü bulunduğuna dikkat çeken Şahbaz, “Önümüzdeki birkaç gün içinde özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsünde ısınmaya bağlı olarak yer yer erimeler meydana gelecektir. Bu erimelerden dolayı çığ riskinin arttığını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki 3-4 gün, özellikle Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki kar kalınlığının yüksek olduğu yerlerde, eğimin yüksek olduğu yamaçlarda maalesef çığ hadiselerini göreceğiz. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Şahbaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak havayı 7/24 takip ettiklerini belirtti ve vatandaşların doğru bilgi için “mgm.gov.tr” adresini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iOS ve Android uygulamalarını takip etmelerini önerdi.

meteorolojiden-orta-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-6-001.jpg

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

Şahbaz, İstanbul’da önümüzdeki 3 gün boyunca herhangi bir yağış beklemediklerini belirtti. “Perşembe günü İstanbul çok bulutlu olacak ancak cuma ve cumartesi günleri parçalı ve az bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Ankara’da perşembe günü hava parçalı ve bulutlu olacak, cuma günü yağış ihtimali var, hava çok bulutlu olacak ve kısa süreli yağmur bekliyoruz. Cuma günü, Ankara’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olabilir. Cumartesi günü ise yağış beklemiyoruz. İzmir’de perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor ancak cuma günü herhangi bir yağış beklemiyoruz, hava biraz açacak. Cumartesi günü ise hafif yağışlar bekleniyor.” dedi.

Şahbaz, hava sıcaklıklarının ise üç ilde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

1-001.jpg

İlgili Haberler
Meteoroloji’den Orta Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji’den Orta Ege için fırtına uyarısı
Meteorolojiden 4 ile yoğun kar yağışı uyarısı! Eldiven atkı bere ne varsa hazırlayın
Meteoroloji 6 il için uyardı! Çok kuvvetli yağmur ve kar vuracak…
Meteoroloji 6 il için uyardı! Çok kuvvetli yağmur ve kar vuracak…
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Son Haberler
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı Dünya
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu Spor
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı? Magazin
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı?
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı Ekonomi
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz' Gündem
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz'
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor