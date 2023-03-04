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Gökten çamur yağacak. Meteoroloji’den flaş uyarı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. Bu tozların etkiyle bazı bölgelerde hafif yağmurlar, çamurlu yağabilir.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 08:32
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Meteoroloji’den flaş uyarı. Gökten çamur yağacak

Gökten çamur yağacak. Meteoroloji’den flaş uyarı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yarın Marmara, Ege Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bolu, Eskişehir,Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Bu akşam ve gece saatlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde ise çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunmalı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarı yapıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Hatay'da gece başlayan rüzgar etkisini artırdı. İskenderun'da bazı çadırlar rüzgarın şiddetiyle uçtu. çadırlardaki eşya etrafa saçıldı. Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü'nden de uyarı geldi. Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunması istendi.

 

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