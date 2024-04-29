Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök yarılacak, sağanak şiddetli vuracak

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök yarılacak, sağanak şiddetli vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya için kritik bir uyarı yayınladı.

Akşam saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak, yerel olarak kuvvetli olabilir.

Bu hava koşulları nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, farklı bölgelerdeki hava koşullarıyla ilgili çeşitli uyarılar yayınladı. İşte son dönemde gelen bazı uyarılar:

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ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor. Bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Yarın (Cuma) Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Bu olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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