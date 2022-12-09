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Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı. Hafta sonu plan yapanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini ve Marmara Bölgesi’nin batısında kuvvetli yağış ile tüm bölgede fırtına beklendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:42
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Meteoroloji'den Marmara için 'yağış' ve 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı. Hafta sonu plan yapanlar dikkat
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarından itibaren Marmara Bölgesi’nin; batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Yağışların; pazar günü Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın Hayrabolu ve Malkara) yerel kuvvetli sağanak olarak etkili olmasının beklendiği belirtildi. Rüzgarın, yarın gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Yetkililer, olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve duyarlı olunması konusunda uyardı. 

 

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