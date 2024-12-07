Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor (7 Aralık 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yurdumuzun büyük bir kısmında parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara'nın batı ve güneydoğu kesimleri, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı bölümleri ile Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Ege kıyıları, Antalya çevresi ve Çanakkale'nin batı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgâr: Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Ege kıyıları, Antalya çevresi, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı: Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgârın (30-50 km/saat) olumsuz etkilerine karşı gerekli önlemlerin alınması önem arz ediyor.
Meteoroloji, Aydın, Muğla ve Antalya için sarı kodlu uyarı verdi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Çanakkale’nin batı ilçelerinde yağışların öğleden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Çanakkale: 17°C, Çok bulutlu, batı ilçelerinde kuvvetli sağanak
Edirne: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur
İstanbul: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 16°C, Çok bulutlu
EGE
Kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sabah ve öğle saatlerinde Güney Ege’de, gece ise İzmir kıyılarında yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.
Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı bulutlu, öğleden sonra yağmur
Denizli: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak
İzmir: 17°C, Çok bulutlu, gece yerel kuvvetli sağanak
Muğla: 12°C, Çok bulutlu, sabah ve öğle kuvvetli sağanak
AKDENİZ
Batı Akdeniz’de sağanak, iç kesimlerde yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Antalya çevresinde öğleden sonra yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Adana: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 19°C, Çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak
Isparta: 13°C, Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur, yükseklerde kar
Mersin: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölgenin batı ve kuzey kesimlerinde öğleden sonra yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Doğuda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Ankara: 10°C, Parçalı bulutlu, akşam yağmur
Eskişehir: 7°C, Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak
Konya: 10°C, Parçalı bulutlu, akşam sağanak
Sivas: 6°C, Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde ve doğusunda yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bolu: 11°C, Çok bulutlu, öğleden sonra yükseklerde kar
Düzce: 14°C, Çok bulutlu, güneyde öğleden sonra yağmur
Kastamonu: 8°C, Çok bulutlu, gece yükseklerde kar
Zonguldak: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 16°C, Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava görülüyor. Pus, sis, buzlanma ve don bekleniyor.
Erzurum: 0°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Diyarbakır: 11°C, Parçalı bulutlu
Gaziantep: 13°C, Parçalı bulutlu
Siirt: 12°C, Parçalı bulutlu
Şanlıurfa: 16°C, Parçalı bulutlu