Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor (7 Aralık 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yurdumuzun büyük bir kısmında parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara'nın batı ve güneydoğu kesimleri, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı bölümleri ile Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Ege kıyıları, Antalya çevresi ve Çanakkale'nin batı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr: Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Ege kıyıları, Antalya çevresi, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı: Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgârın (30-50 km/saat) olumsuz etkilerine karşı gerekli önlemlerin alınması önem arz ediyor.

Meteoroloji, Aydın, Muğla ve Antalya için sarı kodlu uyarı verdi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Çanakkale’nin batı ilçelerinde yağışların öğleden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Çanakkale: 17°C, Çok bulutlu, batı ilçelerinde kuvvetli sağanak

Edirne: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur

İstanbul: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 16°C, Çok bulutlu

EGE

Kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sabah ve öğle saatlerinde Güney Ege’de, gece ise İzmir kıyılarında yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.

Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı bulutlu, öğleden sonra yağmur

Denizli: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak

İzmir: 17°C, Çok bulutlu, gece yerel kuvvetli sağanak

Muğla: 12°C, Çok bulutlu, sabah ve öğle kuvvetli sağanak

AKDENİZ

Batı Akdeniz’de sağanak, iç kesimlerde yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Antalya çevresinde öğleden sonra yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Adana: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 19°C, Çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak

Isparta: 13°C, Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur, yükseklerde kar

Mersin: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölgenin batı ve kuzey kesimlerinde öğleden sonra yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Doğuda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Ankara: 10°C, Parçalı bulutlu, akşam yağmur

Eskişehir: 7°C, Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak

Konya: 10°C, Parçalı bulutlu, akşam sağanak

Sivas: 6°C, Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde ve doğusunda yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 11°C, Çok bulutlu, öğleden sonra yükseklerde kar

Düzce: 14°C, Çok bulutlu, güneyde öğleden sonra yağmur

Kastamonu: 8°C, Çok bulutlu, gece yükseklerde kar

Zonguldak: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Amasya: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 16°C, Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava görülüyor. Pus, sis, buzlanma ve don bekleniyor.

Erzurum: 0°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Diyarbakır: 11°C, Parçalı bulutlu

Gaziantep: 13°C, Parçalı bulutlu

Siirt: 12°C, Parçalı bulutlu

Şanlıurfa: 16°C, Parçalı bulutlu