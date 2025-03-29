Meteoroloji’den sel ve yağış alarmı: Tedbirli olun! (29 Mart 2025)

Kaynak: AA
Meteoroloji’den sel ve yağış alarmı: Tedbirli olun! (29 Mart 2025)

Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Kahramanmaraş ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Sivas çevreleri ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Erzincan ile Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli, Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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