Meteoroloji’den son uyarı! Bölgelere göre hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KOCAELİ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EGE:
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KONYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 25°C Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DÜZCE °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
SİNOP °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU:
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KARS °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
MALATYA °C, 29°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C Az bulutlu ve açık