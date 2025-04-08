Meteorolojiden uyarı: Karadeniz ve Doğu’da kar, Batıda sağanak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Meteorolojiden uyarı: Karadeniz ve Doğu’da kar, Batıda sağanak

Meteoroloji, ülke genelinde yağış bekliyor. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı öngörülüyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevreleri yağışlı geçecek.

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Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, ancak Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari, Antalya’nın batısı ve Van’ın güneyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı etkili olacak.

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Rüzgar genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek; ancak Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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Hava sıcaklıkları ise Ankara’da 5-9, İstanbul’da 4-10, İzmir’de 8-18 derece arasında seyredecek.

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Meteorolojiden uyarı: Karadeniz ve Doğu’da kar, Batıda sağanak

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