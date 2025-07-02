Meteoroloji’den yeni açıklama: Çok kuvvetli fırtına vuracak! Orman yangını uyarısı...

Ülke genelinde Kuzey kesimlerde serin hava hakim olsa da Güney bölgelere doğru sıcaklıklarda ciddi yükselişler görülürken bunaltmaya devam ediyor. Bugün için orman yangınlarının sürdüğü İzmir ve Manisa’da sıcaklık ile beraber çok kuvvetli rüzgarda bekleniyor. İstanbul’da ise geceleri serin olan hava sabahları nem ile beraber biraz bunaltmaya başladı.
KUZEY SERİN, GÜNEY YANIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan hava tahmininde; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.
YANGIN BÖLGELERİNDE KUVVETLİ FIRTINA
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceğinden Meteoroloji vatandaşları uyardı. Ayrıca orman yangınlarının sürdüğü İzmir ve Manisa’da sıcaklık artışı ile çok kuvvetli rüzgarında etkili olması ile alevlerin artabileceği uyarısı da yapıldı.
NEMLE BİRLİKTE İSTANBUL’DA SICAKLIK SABAH BUNALTMAYA BAŞLADI
Nem oranındaki artış ile beraber İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olsa da bunaltmaya başladı. Geceleri bunaltmasa da sabahları İstanbul’da da sıcaklıklar etkisini nemle beraber iyice gösteriyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık