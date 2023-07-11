Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı. Yarından itibaren bu saatlere dikkat

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nce, Ege bölgesindeki 5 şehirde hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı. Yarından itibaren bu saatlere dikkat

Marmara Bölgesi için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle; İzmir 36-40, Aydın 37-44, Çanakkale 36-39, Balıkesir 33-40, Manisa ise 37-43 derece.

Meteoroloji yetkilileri öte yandan, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkta dışarı çıkmayıp, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-36, Edirne’de 37-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 32-35, Kocaeli’de 33-38, Sakarya’da 33-36, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ekran-goruntusu-2023-07-11-085036.jpg

1.jpg

22.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
AKP'nin kalesinde ekmeğe dev zam Ekonomi
AKP'nin kalesinde ekmeğe dev zam
Tatula bitkisi neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Tatula bitkisi neye iyi geliyor?
Onur Tuna'nın yeni dizisi belli oldu Magazin
Onur Tuna'nın yeni dizisi belli oldu
Emniyet müdürü gitti. Çete yakalandı. Çetenin başındaki isim Soylu’nun halasının oğlu Siyaset
Emniyet müdürü gitti. Çete yakalandı. Çetenin başındaki isim Soylu’nun halasının oğlu
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 zanlıya yönelik şafak operasyonu Güncel
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 zanlıya yönelik şafak operasyonu
Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem
Taliban'dan İsveç'e veto Dünya
Taliban'dan İsveç'e veto