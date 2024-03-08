Meteoroloji’den yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Kaynak: AA
Meteoroloji’den yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı yerlerinde zirai don tehlikesi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının azalması nedeniyle, cumartesi gecesi Çanakkale’nin iç bölgeleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak’ta zayıf seviyede don olacağı belirtildi. Pazar ve pazartesi günleri de İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde zayıf, bazı yerlerde orta, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise orta, bazı yerlerde şiddetli don görüleceği ifade edildi. Olası zararlara karşı, özellikle zirai işlerle ilgilenenlerin ve vatandaşların dikkatli ve önlemli olmaları istendi.

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