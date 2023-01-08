Kar, yağmur, sis ve don hepsi birden hücum edecek. Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji günlük hava durum raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 5°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

"11 OCAK'TAN İTİBAREN YAŞANMAYA BAŞLAYACAK"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı Ahmet Köse normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini aktararak, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.

Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.