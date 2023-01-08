Kar, yağmur, sis ve don hepsi birden hücum edecek. Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji günlük hava durum raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 5°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
"11 OCAK'TAN İTİBAREN YAŞANMAYA BAŞLAYACAK"
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı Ahmet Köse normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini aktararak, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.
Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.
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