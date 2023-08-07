Meteorun düşüşü Üsküdar'dan çekildi... Düştüğü yerden ses geldi

İstanbul semalarında gece saat 02.30 sıralarında beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşırttı. Işık saçan cismi görenler cep telefonlarına sarıldı. Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı.

Üsküdar civarında bazı vatandaşlar meteor düşüşü esnasında bir gürültü duyduğunu belirtti.

ÇEVRE İLLERDE DE GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada gündem olan, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, başta İstanbul olmak üzere Yalova, Kocaeli gibi çevre illerde de görüldü.

'METEOR DÜŞTÜ' İDDİASI

Söz konusu olayın meteor düşmesi olduğu iddia edildi.