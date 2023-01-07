Derbide hava nasıl olacak: Meteroloji paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Ülker Stadyumu'nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 9 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 74 civarı olacağı tahmin ediliyor