Metin Akpınar en beğendiği oyuncuları açıkladı

Metin Akpınar, katıldığı bir programda "Bizim kuşaktan sonra gelen iyi oyuncular var" yorumunda bulundu. "Oyunculuğuyla çok iyi dediğiniz isimler?" sorusuna bakın ne cevap verdi.

Metin Akpınar en beğendiği oyuncuları açıkladı

Editör: Özlem KIRAL

Sinema ve tiyatro sanatçısı Metin Akpınar, YouTube’ta Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Kafa TV’de yayımlanan ‘Uzun Lafın Kısası’ programına konuk oldu.

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Akpınar, "Rahmetli Münir (Özkul) abinin çok güzel bir tanımlaması vardır. 'İyi aktör kedi yavrusu gibidir, gözü kapalıyken doğru yolu bulur' derdi" yorumunda bulundu. "İyi oyuncularımız var bizim. Yani bizim kuşaktan sonra gelen iyi oyuncular var. Zaten onlar hemen belirir" ifadesini kullandı.

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Akpınar, Işık’ın ‘Oyunculuğuyla çok iyi dediğiniz isimler?’ sorusuna, ''Halit (Ergenç) mesela çok iyi oyuncu. Hem iyi yetişti hem doğru yetişti. Şarkı da söyleyebiliyor. Çok zor rollere de girip becerebiliyor. Sultan Süleyman (Muhteşem Yüzyıl) çok kolay altından kalkılabilecek olay değildi'' yanıtını verdi.

Akpınar, Işık’ın ‘kadın oyuncu?’ sorusuna ise Burcu Biricik’i söyleyerek, "Çok kumaşı olan bir oyuncu. Her role girebiliyor ve hepsinden de sağlam çıkıyor. Benim için en iyi oyunculardan biri" dedi.

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