Metin Akpınar'dan Merve Dizdar çıkışı

Cannes'da yaptığı konuşmayla bazı kesimlerin hedefi olan Merve Dizdar'a usta oyuncu Metin Akpınar'dan destek geldi.

Metin Akpınar'dan Merve Dizdar çıkışı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yaptığı siyasi açıklamalarla gündemden düşmeyen usta oyuncu Metin Akpınar, Kafa TV'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

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Oyuncu Merve Dizdar'ın , Cannes Film Festivali'nde yaptığı 'teşekkür konuşmasında' söylediği sözler yanlış bulunmuş ve bazı kesimlerin hedefi haline gelmişti. Dizdar konuşmasında, "Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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"ALACAKARANLIKTA YÖNETİLİYORUZ"

Merve Dizdar'a bir destek de usta oyuncu Metin Akpınar'dan geldi. Akpınar, "10 senedir Türkiye'de 4000 kadın öldürüldü. Merve mi haksız? Çok ciddi bir kültür ihtilali, zihin ihtilali müthiş bir şey yapmak lazım. Yeniden bir Mustafa Kemal bekliyorum. 1938'de güneş battı, o günden beri alacakaranlıkta yönetiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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