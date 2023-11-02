Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı babasının doğum gününü kutladı

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından Duygu Nebioğlu, 82'nci yaşına giren babasının doğum gününü kutladı.

Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı babasının doğum gününü kutladı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı. Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

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Akpınar'ın "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm" açıklamasının ardından Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

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Usta oyuncu bugün 82'nci yaşını kutluyor. Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutladı.

Nebioğlu, "Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi" dedi.

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