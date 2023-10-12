Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı

Ankaramasası'nın özel haberine göre, ünlü sanatçının 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı. Evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı.

GİZLİLİK KARARI BULUNAN DAVA BUGÜN SONUÇLANDI

Antalya’da görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

Ankaramasası internet sitesi, annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ile görüştü. İlk röportajını ankaramasası.com internet sitesine veren Duygu Nebioğlu şunları söyledi:

“BEBEKLİĞİM, ÇOCUKLUĞUM ZOR ŞARTLAR ALTINDA GEÇTİ”

“Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm.”

“Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım”

“Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım.”

“METİN AKPINAR'IN BABAM OLDUĞU RESMİYETE KAVUŞMUŞTUR”

“Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.”

“YILLAR SONRA GELEN MUTLULUK HAYATIMIN İLK GÜNÜ GİBİ OLDU”

“Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum . Duyguluyum.

“YARGILAMANIN GİZLİ YÜRÜTÜLMESİNİ BİZZAT BİZ TALEP ETTİK”

Nebioğlu’nun avukatları Av. Ferihan Polat ve Av. Ahmet Furkan Uludağ da “müvekkilimizin yaşadığı bu süreçte hukuken ona destek olduğumuz ve olumlu sonuçlar elde ettiğimiz için mutluyuz. Dava konusunun hassas olması sebebiyle daha ilk dilekçemizde yargılamanın gizli yürütülmesini bizzat biz talep ettik.”