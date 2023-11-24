Metin Akpınar'ın kızından dikkat çeken Öğretmenler Günü mesajı

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından Öğretmenler Gününü kutlayan usta sanatçının kızı Duygu Nebioğlu, paylaşımında Metin Akpınar'dan da söz etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Metin Akpınar'ın kızından dikkat çeken Öğretmenler Günü mesajı

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

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Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

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Nebioğlu, son olarak Öğretmenler Günü'nü kutladığı bir paylaşımıyla gündeme geldi. Genç kadın, 13.1 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden öğretmenleriyle çekilen kareleriyle birlikte yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

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"Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Yıl 2010. Hayata küsmüş, hiçbir şeye odaklanamıyordum! Sevgi ve Meltem hocam beni odasına çağırdı. 'Annen geldi, bize nasıl zor yerlerden geldiğini anlattı, seni anlamamızı sağladı' dedi. Ve o günden sonra kendimden vazgeçmemeyi, konuşabilmeyi, derslerime odaklanmayı öğretmenlerim sayesinde başardım. Metin babamın bana ne kadar zor geldiğini ilk öğretmenlerime anlatmıştım. Onlar sayesinde tabut ile değil, diploma ile döndüm."


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