Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı

Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, ünlü ismin kendilerine destek olmadığı her ay gelen parayla sadece hayvanları besleyebildiğini söylemişti. Akpınar'ın kızlarına aylık 10'ar bin lira gönderdiği ortaya çıktı.

Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı

Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın kendilerine destek olmadığını söylemesinin ardından sanatçının kızlarına aylık 10'ar bin TL gönderdiği öğrenildi.

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"GÖNDERDİĞİ PARA ONUN BİR AKŞAM YEMEĞİ KADAR"

Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu, katıldığı canlı yayında sanatçıdan bir babalık görmediğini belirterek "Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleyebiliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım. Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para" dedi.

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AYLIK 10'AR BİN TL YOLLAMIŞ

Habertürk'te yer alan habere göre, "Öğrendikten sonra eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık" diyen Metin Akpınar'ın kızları için aylık 10'ar bin TL gönderdiği ortaya çıktı.

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