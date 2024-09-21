Metin Arolat sahnede geçirdiği fenalık sonrası hayatını kaybetti

Sahne aldığı otelde fenalaşan 52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sevilen şarkılara imza atan Metin Arolat'ın ölümü hayranlarını yasa boğdu.

'EN MUTLU OLDUĞUM YER SAHNE' DEMİŞTİ

Son röportajını Armağan Çağlayan'ın youtube kanalında veren Metin Arolat, en mutlu olduğu yerin sahne olduğunu söylemişti. Metin Arolat kendini en mutlu hissettiği sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda şarkı söylerken fenalaşan Metin Arolat'a kalp masajı uygulandı. Sevilen sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

90'lı yıllara damgasını vuran Metin Arolat'ın "Dert Değil" şarkısı dillere pelesenk olmuştu.

METİN AROLAT KİMDİR?

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat şarkıcı ve yönetmen kimliği ile tanınıyor. Metin Arolat'ın ailesi içinde kendisi gibi tanınmış sanatçılar da bulunuyor.

Metin Arolat'ın babasının büyük dedesinin Hasan İzzet Paşa, dedesinin ise ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat olduğu biliniyor.

Metin Arolat İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Abisi Demir Arolat'ın trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul'a taşınarak müzik ve yönetmenlikle uğraşmaya başladı.

İlk Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak işe başlayan Metin Arolat'ın çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü aldı. Amerika’da Chicago’da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi de alan Arolat, dönüşünde Tarkan'ın klip çekimlerini hazırlayan ekipte yer aldı.

Metin Arolat 5 albüm bir de single çıkararak hayranlarının kalbinde yer edindi.

Metin Arolat'ın albümleri:

1995 Ayrılık Olmaz

1998 Yine Bir Başıma

2005 Kabul Et

2010 Lütfen Yaz Gelsin (Single)

2010 Çok Daha Ötesi

2014 Karavan