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Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi

Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Sanık avukatlarının mazeretli üye hakimin yer aldığı duruşma savunma yapmak istediklerini ifade etmelerinin ardından dava 15 Haziran'a ertelendi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:37
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Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi

Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın ‘casusluk’ suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Alınan bilgiye göre, mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve avukatlarına söz verdi.
Sanık avukatları, heyetin asıl üyesi olan ve mazereti nedeniyle duruşmada hazır bulunmayan üye hakimin olduğu duruşmada savunma yapmak istediklerini ifade etti.

Bunun üzerine mahkeme davayı 15 Haziran'a erteledi.

35 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

İddianamede Gürcan'ın para karşılığında Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Afrin operasyonu öncesi yaşananlar, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği, insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler, S-400'lerin konumlandırılması ile PKK elebaşılarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

Gürcan, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama suçundan müebbet, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme suçundan ise 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde Gürcan'ın iddianamedeki istenen şekilde cezalandırılmasını istemişti.

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