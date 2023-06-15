Metin Gürcan’a verilen ceza belli oldu

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, "casusluk" suçlamasıyla müebbet ve 35 yıla kadar hapisle yargılandığı davada "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı görülen duruşmasına, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı. Sanık ve avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yaptı.

Gürcan, iddianamede gizli bilgi olduğu ileri sürülen içeriklerin daha önce faklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığı tespitinin, Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığından gelen raporlardan da anlaşıldığını aktardı.

Gürcan, gizlilik derecesine sahip herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi yabancı misyon temsilcileriyle paylaşmadığını, bunun aksini ispatlayacak bir bilginin dava dosyasında olmadığını söyledi. Soruşturma aşamasında 7 ay tutuklu kaldığını hatırlatan emekli subay Metin Gürcan, beraatini istedi.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan Gürcan'ı 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Gürcan'ın "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklamak" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etmek" suçlarından ise beraatına karar verildi.

Gürcan hakkında haftanın belli günleri polis merkezine imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol şartının devam etmesi kararlaştırıldı.