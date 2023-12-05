Metin Külünk'ün 'Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz' çıkışı gündemi sarsacak

Metin Külünk, "Geçim problemleri için adım atılmayıp üstüne 'biz kimi koysak kazanır' üslubuyla hareket edilirse 31 Mart'ın ertesi sabahı erken seçim konuşulur ve Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Metin Külünk'ün 'Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz' çıkışı gündemi sarsacak

AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan Metin Külünk, konuk olduğu programda ekonomik sıkıntılara vurgu yaparak AK Parti'nin 'biz kimi koysak kazanır' üslubuyla hareket etmesi durumunda 31 Mart'tan sonra erken seçim tartışmalarının gündeme geleceğini ifade etti.

"HERKES BEŞİKTAŞ'TA SAHİLDE YEMEK Mİ YİYEBİLİYOR"

Külünk yaptığı açıklamada "Restoranlar dolu şimdi bizim bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim, şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor? Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor? Herkes Beşiktaş'ta sahilde yemek mi yiyebiliyor İstanbul'da… İstanbul'un çevresinde 10 milyonluk bir nüfus Beşiktaş ile eşit değil… Şişli'nin bir hattı ile, Üsküdar'ın bir hattı ile, Kadıköy'ün bir hattı ile eşit değil" dedi.

"BEŞTEPE'DE RAHAT OTURAMAZ"

Seçimlerde belirlenecek adayların özenle seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Külünk, "Şimdi bunu görmeden özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı yüzde 60'lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adım atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde 'biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin' üslubu ile hareket edilirse 31 Mart'ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz" ifadelerini kullandı.

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