Metin Öztürk'ten Dursun Özbek için inanılmaz sözler. Hem de Ali Koç'a söylemiş

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Dursun Özbek'le ilgili söyledikleri ortaya çıktı.

Metin Öztürk'ten Dursun Özbek için inanılmaz sözler. Hem de Ali Koç'a söylemiş

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'le Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç arasında Kulüpler Birliği toplantısında geçtiği ileri sürülen konuşma ortaya çıktı.

Öztürk'ün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili Ali Koç'a söylediği sözleri TFF'nin ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan açıkladı.

Soydan, Sabah gazetesinde Murat Özbostan'ın "F.Bahçe Başkanı Ali Koç, her fırsatta herkesi düelloya davet ediyor. Özellikle de Dursun Özbek'i. Ezeli rakipler arasındaki ilişkilerin normale dönmesini beklerken, sürekli bir düello daveti yapmak doğru mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ali Bey'in lafı tam olarak şu; G.Saraylı bir yönetici, bana Dursun Özbek için "O senin karşına çıkamaz ki, hitabet kabiliyeti yok" dedi. Yeni nesil deyimle, sezona damga vuracak bir ifşa. Bu laf beni çok etkiledi. "Ezeli rakibine karşı kendi başkanını ezecek bir ifadeyi nasıl bir insan kullanır?" diye dert ettim ve araştırdım. Kendi istihbaratım sonucu şu bilgiye ulaştım: 29 Mart 2023 tarihindeki Kulüpler Birliği toplantısına G.Saray'ı temsilen İkinci Başkan Metin Öztürk katılıyor. Ve orada, 12 başkanın ortasında Ali Koç, "Metin Bey, Dursun başkana söyleyin de karşıma çıksın. Herkes eteklerindeki taşı döksün" çağrısında bulunuyor. Metin Öztürk de karşılık olarak maalesef o lafı söylüyor. İki tane kulüp başkanı olayın aynen böyle geçtiğini teyit etti bana. Orası köy kahvesi değil, Kulüpler Birliği. G.Saray İkinci Başkanı'ndan beklerdim ki, doğru dürüst bir yanıt versin. Ben yıllarca her türlü yönetim kurulunda yer aldım. Başkanlarımla çok problem yaşadım ama başka platformlarda hiç onların hakkında bu tarz yakışıksız söylemlerde bulunmadım. Öztürk, başkanını yetersiz bulabilir, sevmeyebilir. Ama bu sözleri başkanını değil maalesef G.Saray'ı yaralar, kendisini de küçük düşürür."

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