Metin Şahin: Tarihi bir günde tarih yazdık

Milli Para Tekvandocu Mahmut Bozteke, Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları erkekler tekvando da 63 kilo finalinde Moğolistan’dan Ganbat’ı 9-7 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.

Başarılı sporcu Paris Oyunları’nda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandırarak tarihe geçerken, spor ailesinde de büyük bir sevinç yarattı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Paralimpik Olimpiyatları’nda ilk altın madalya almanın, hem de bu madalyayı tarihi bir günde almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sporcumuz Mahmut Bozteke ile gururlandık, mutlu olduk. Dahası 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde ülkemize zafer gecesi yaşattık” dedi.

Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Sporcumuz Mahmut Bozteke, ülkemize Paris 2024’te ilk altın madalyasını kazandırdı ve bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı çaldırdı. Mahmut’un bu başarısı aynı zamanda Para Tekvando tarihimizin de ilk altın madalyası olarak tarihe geçti. Yine Gamze Gürdal ve Fatih Çelik birbirinden önemli maçlar yaparak ülkemize 2 gümüş madalya kazandırdı. Sporcularımız 2 günde ülkemize 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere tam 5 madalya birden getirdi. Tarihi başarılara imza atıyoruz. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik ekibimizi, antrenörlerini, kulüplerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Türk sporunun en büyük destekçisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her daim yanımızda olarak takımımıza moral veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Osman Aşkın Bak’a ve tüm yetkililerimize camiamız adına teşekkür ediyorum” diyerek, tekvandonun yüz güldürmeye devam edeceğinin altını çizdi.