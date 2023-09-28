Metin Şen'in yaz aşkı bitti. 22 yıllık eşini boşamıştı

Mart ayında 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşanan ünlü iş insanı Metin Şen Ağustos ayında yeni bir aşka başlamıştı. Metin Şen'in, sosyetenin yakından tanıdığı Seçil Sırmacı ile yaşadığı bu aşkın geleceği merak konusuydu.

Metin Şen'in yaz aşkı bitti. 22 yıllık eşini boşamıştı

22 yıllık evliliğini bitirerek sosyetik güzel Seçil Sırmacı ile birlikteliğe başlayan Metin Şen aşkı, sosyete ve magazin dünyasında uzun soluklu mu olacak diye merak ediliyordu.

64e2eaf94e3fe100ec7359df.webp

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Metin Şen'in, 23 yıllık evliliğinin bitmesinin üstünden çok da fazla zaman geçmeden başlayan Seçil Sırmacı aşkı bitti.

Ağustos'ta başlayan aşklarını, Bodrum'da, Metin Şen'in teknesiyle Ege koylarını turlayarak ve yurt dışında tatil yaparak yaşayan aşıklar, geçen hafta yollarını ayırdı.

İlgili Haberler
Metin Şen’in yeni aşkı ortaya çıktı. 23 yıllık eşinden boşanmıştı
23 yıllık evliliklerini bitiren Aslı Şen ile Metin Şen'den flaş karar. Boşanma protokolündeki detaylar ortaya çıktı.
Sosyeteyi şoke eden boşanma. Aslı Şen ile Metin Şen boşandı
Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı Dünya
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü Yaşam
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan... Yaşam
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan...
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı Yaşam
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum Güncel
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum
Eşine kızdı, kendini bıçakladı Yaşam
Eşine kızdı, kendini bıçakladı