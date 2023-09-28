Metin Şen'in yaz aşkı bitti. 22 yıllık eşini boşamıştı

22 yıllık evliliğini bitirerek sosyetik güzel Seçil Sırmacı ile birlikteliğe başlayan Metin Şen aşkı, sosyete ve magazin dünyasında uzun soluklu mu olacak diye merak ediliyordu.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Metin Şen'in, 23 yıllık evliliğinin bitmesinin üstünden çok da fazla zaman geçmeden başlayan Seçil Sırmacı aşkı bitti.

Ağustos'ta başlayan aşklarını, Bodrum'da, Metin Şen'in teknesiyle Ege koylarını turlayarak ve yurt dışında tatil yaparak yaşayan aşıklar, geçen hafta yollarını ayırdı.