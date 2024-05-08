Metin Tekin hatasını kabul etti

Trendyol Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray’ın bu hafta oynanan Sivasspor maçındaki performansı gündemden düşmüyor.

RAMS Park’ta kırmızı-beyazlıları konuk eden Galatasaray rakibini 6-1’lik büyük bir farkla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 11. ve 60. dakikalarda Hakim Ziyech, 38. ve 73. dakikalarda Dries Mertens, 59. ve 85. dakikalarda Mauro Icardi attı. Sivasspor'un tek golünü 54. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair açıklamalarda bulunan eski futbolcu Metin Tekin flaş bir itirafta bulundu.

"YANILMIŞIM"

Hakim Ziyech konusunda yanıldığını kabul eden Metin Tekin, "Hakim Ziyech konusunda yanılmışım. İlk başlarda Galatasaray'ın önümüzdeki sezon planlamalarında olamayacağını söylemiştim ama kısa sürede takıma ciddi bir uyum sağladı ve başka bir seviyeye çıktı. Attığı goller ceza sahası dışından bireysel gibi gözükebilir ama ona bu ortamı sağlayan takım arkadaşlarını da unutmamak lazım" dedi.

PERFORMANSI

Sezon başında geldiği Galatasaray’da 21 maça çıkan Hakim Ziyech 8 gol 4 asist kaydetti.