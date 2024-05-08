Metin Tekin hatasını kabul etti

Kaynak: Haber Merkezi
Metin Tekin hatasını kabul etti
Eski futbolcu Metin Tekin Hakim Ziyech'in performansı sonrası yanıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray’ın bu hafta oynanan Sivasspor maçındaki performansı gündemden düşmüyor.

RAMS Park’ta kırmızı-beyazlıları konuk eden Galatasaray rakibini 6-1’lik büyük bir farkla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 11. ve 60. dakikalarda Hakim Ziyech, 38. ve 73. dakikalarda Dries Mertens, 59. ve 85. dakikalarda Mauro Icardi attı. Sivasspor'un tek golünü 54. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

51b6151942174463905a5ca1e14bcc48.jpg

Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair açıklamalarda bulunan eski futbolcu Metin Tekin flaş bir itirafta bulundu.

"YANILMIŞIM"

Hakim Ziyech konusunda yanıldığını kabul eden Metin Tekin, "Hakim Ziyech konusunda yanılmışım. İlk başlarda Galatasaray'ın önümüzdeki sezon planlamalarında olamayacağını söylemiştim ama kısa sürede takıma ciddi bir uyum sağladı ve başka bir seviyeye çıktı. Attığı goller ceza sahası dışından bireysel gibi gözükebilir ama ona bu ortamı sağlayan takım arkadaşlarını da unutmamak lazım" dedi.

metin-tekin-galatasaray-kabadayilik-yapiyor-cok-hosuma-gitti-h14774-340dd.jpg

PERFORMANSI

Sezon başında geldiği Galatasaray’da 21 maça çıkan Hakim Ziyech 8 gol 4 asist kaydetti.

İlgili Haberler
Erden Timur'a kapı kapandı
Yılmaz Vural çaresiz kaldı
Araplar harekete geçti. Sadettin Saran'ın planı bozuldu
Denizli'de BAL depremi
Denizli'de BAL depremi
Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor
Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor
Acun Ilıcalı ayrılık kararını açıkladı
Fenerbahçe'den ayrıldı rakibine imzayı attı
39 yaşındaki canavar geri döndü
39 yaşındaki canavar geri döndü
Ali Koç için cuma son gün
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 8 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Son Haberler
Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor Ekonomi
Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor
Tuğrul Türkeş FETÖ'cü demişti. Mücahit Birinci'den çok ağır sözler Gündem
Tuğrul Türkeş FETÖ'cü demişti. Mücahit Birinci'den çok ağır sözler
Diş çürükleri öldürebilir. Diş hekimleri uyarılarını açıkladı Sağlık
Diş çürükleri öldürebilir. Diş hekimleri uyarılarını açıkladı
Erden Timur'a kapı kapandı Spor
Erden Timur'a kapı kapandı
Ruhsatsız silah operasyonu Yerel Haberler
Ruhsatsız silah operasyonu
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinden geldi Ekonomi
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinden geldi
Zabıta ekiplerinden lokantalara denetim Gündem
Zabıta ekiplerinden lokantalara denetim