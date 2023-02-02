Metin Uca gözaltına alınmasındaki dikkat çeken detayı açıkladı. Soylu paylaşımı sonrası 8 ay önceki gösteriden dolayı gözaltına alınmıştı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Süleyman Soylu paylaşımı sonrası İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldıktan sonra gözaltına ilişkin açıklamalar yaptı.

Gözaltına alınmasıyla ilgili Uca, şu ifadeleri kullandı:

Olay şu 22 Ağustos 2022’de Edremit’te yaptığım gösteride açık alandaydı gösteri, uzaktan izlemeyen bir muhbir vatandaşımız şikayette bulunmuş devlet büyüklerine hakaret ediyorlar diye. Oyunun tüm metnini dökmüşler. Ve oradan bir tane soru çıkarmışlar o da şu benim gösterimin bir yerinde diyanet işleri başkanına kardeşim deli misiniz insanlar birbirine ıstakoz mu atıyor zannediyorsunuz. Niye yasaklıyorsun bak Fatih Sultan Mehmet de yiyor. Hem de bayıla bayıla yiyor. İşte de belgesi Stefanos Yerasimos’un kitabının 26.sayfasından sonra var sen de okursan görürsün. Böyle bir cümle kuruyorum. Gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet’e saray mutfağı için 20 kilo deniz kabuklusu alınmış. Ben şimdi ecdadım Fatih’e mi inanayım, sana mı inanayım şeklindeki cümleyi devlet büyüklerine hakaret ve halkı alenen kin ve nefret suçuna teşvik olarak değerlendirmiş. Ben sürekli UYAP’ı kontrol ediyorum. Ancak UYAP’ta görülmedi. 30’unda düşmüş. Bugün de ayın 2’si. 2 gün sonra da beni bu nedenle gözaltına almışlar” dedi.

“KÖTÜ BİR RASTLANDI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”

Aradan 8 ay geçmesi sonrası Süleyman Soylu ile ilgili paylaşımı sonrası gözaltına alınması hakkında ise, “Kötü bir rastlantı olarak değerlendiriyorum. Aklıma kötü şeyler getirmiyorum. Ben hukuka inanıyorum. Bu arada hakikaten çok iyi davrandılar. Bütün polis memuru arkadaşlar, canla başla uğraştılar. Araçları bozuktu beni uçağa yetiştirmek için trafik aracı ayarladılar, sağ olsunlar. Herkes çok kibar davrandı. Dediğim gibi UYAP’ta görülmemesi garabet. Ki ben sürekli kontrol ediyorum çünkü buna benzer şeyler var. Daha evvelden ifade vereceğimi de söylemiştim. Yani ifadeyi Edremit’te vereceğimi söylemiştim. Ona rağmen onunla ilgili bilgiyi de İstanbul’da savcılığa gelip biz ifademizi Edremit’te vereceğiz dememize rağmen işlem oluşu, biraz mide bulandırıcı olan kısmı o” ifadelerini kullandı.